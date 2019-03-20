24 марта 2019

Курица-качалка, лошадка-качалка, жизнь-качалка… Туда-сюда, вверх-вниз, подъём-падение. У каждого из нас это, конечно, происходит по-разному. Но всё равно происходит. И каждому, очевидно, приходилось переживать мутное чувство затягивающего в небытие преждевременного ухода, внезапно остановленного кем-то свыше.

Со мной это происходило, увы, не раз. И сегодня вспомнил об этом вот почему. На днях уважаемые люди пригласили вместе с ними встретить радостный еврейский праздник пурим. И надо же было такому случиться, что встретил там старого киевского журналиста Михаила Френкеля. Вот он-то и припомнил историю, которая заставила всё пережить словно заново. Когда-то я уже о ней вспоминал. Хотя, честно говоря, никогда и не забывал. Потому что, если в жизни и бывают сны, которые помимо вашей воли сотни раз будят вас по ночам в одном и том же месте сновидения, то для меня таким как раз является сон, ''прокручивающий'' ту историю.

В конце 90-х годов мы с Мишей были в Иерусалиме на каком-то журналистском семинаре. И, поскольку времени у нас было очень мало, я предложил ему на одну ночь съездить в Ашдот, где у меня живёт старшая сестра, а у него тоже какие-то родственники. Уже поздно вечером возле давно закрывшегося городского базара нашли арабского парня, согласившегося на своём микроавтобусе отвезти нас в Ашдот.

Как он гнал по пустой ночной трассе, я даже не могу вам передать. Мы тщетно пытались уговорить его ехать медленнее. И только с ужасом наблюдали за происходящим. Уже где-то на подъезде к Ашдоту, не вписавшись в крутой поворот, микроавтобус, как в замедленной съёмке, крутясь волчком, начал приближаться к краю глубокого обрыва. Падение казалось неизбежным. Нас уже ничто не могло спасти… Во сне, который я впервые увидел в ту ночь и который потом мне много раз являлся, словно наяву, я с высоты наблюдал за тем, как этот вертящийся серый микроавтобус, потерявший управление, несёт в бесконечную пропасть. И вдруг чья-то невидимая рука резко остановила машину, словно пригвоздив её к уходившему из-под колёс асфальту.

В наступившей тишине слышно было, как правое переднее колесо, зависшее над бездной, продолжает, поскрипывая, крутиться…

Почему Миша вспомнил ту историю именно сейчас, я не знаю. Мы с ним с тех пор виделись не раз. И никогда не возвращались к пережитому, словно боясь что-то потревожить в своей памяти. А сейчас вот вспомнили. Зачем, для чего? Может быть, для того, чтобы ещё раз сказать судьбе ''спасибо''?

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня. И только светлых воспоминаний. Как всегда, искренне ваш.

