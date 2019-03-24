Участница Spice Girls призналась в лесбийской связи с коллегой по группе (фото)

Шоу-бизнес

Участница недавно воссоединившейся британской группы Spice Girls Мелани Браун подтвердила циркулирующие вот уже 25 лет слухи о том, что у нее были сексуальные отношения с товаркой по коллективу Джери Холлиуэлл (ныне — Джери Хорнер).

Как пишет Daily Mail, во время телевизионного интервью ведущему Пирсу Моргану 43-летняя Мел Би сказала, что они с Джери одно время были больше, чем просто друзья. «Она возненавидит меня за это, потому что теперь вся такая шикарная — со своим загородным домом и мужем, но это факт. Однако это не было романом, а просто случилось, и мы потом хихикали по этому поводу», — сказала она.

Когда Морган спросил, сколько раз они переспали друг с другом, Мелани сказала: «О, да прекрати ты, извращенец». И добавила, что это произошло между ними лишь однажды.

Джери Хорнер комментировать слова Мел отказалась.

Мелани и Джери

В свое время решение Холлиуэлл покинуть группу в 1998 году связывали с ее ссорой с Мелани Браун. А сейчас, когда группа готовится к гастрольному турне, говорят, что Джери и Мелани снова разругались — из-за выбора сценических нарядов. Хорнер, которая сделала самую успешную сольную карьеру из всех участниц Spice Girls, настаивает на том, чтобы их костюмы были поскромнее, учитывая, что они уже не девочки. А Браун хочет выглядеть на сцене так, как в 1990-е годы — в откровенных платьях.

Джери, у которой есть 12-летняя дочь Блюбелл Мадонна от отношений со сценаристом Сашей Дервези, с 2015 года замужем за руководителем команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристианом Хорнером. У пары есть двухлетний сын Монтагю Джордж Гектор.

Мелани Браун в 1998—2000 годы была замужем за танцором Джимми Гулзаром. От этого брака у нее есть 20-летняя дочь Финикс. В 2006 году она встречалась с кинозвездой Эдди Мерфи, от которого в 2007 году (уже после их расставания) родила свою вторую дочь — Эйнджел Айрис.

С 2007 по 2017 годы Мелани была замужем за кинопродюсером Стивеном Белафонте. У бывших супругов есть дочь — семилетняя дочь Мэдисон Браун-Белафонте. Супруги расстались со скандалом. Мелани обвиняла мужа в домашнем насилии и изменах. Так, она утверждала, что у супруга был секретный роман с няней их дочери Лорейн Жиль, из-за чего последняя забеременела и Браун пришлось оплачивать дорогостоящий аборт. В результата Жиль подала иск против Браун о защите чести и достоинства, в котором утверждала, что у нее был семилетний роман с самой Браун, но никогда не было серьезных отношений с Белафонте. Единственный сексуальный контакт между ней и Белафонте произошел по требованию Браун.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мел Би призналась в том, что от ее 100-миллионного состояния после развода осталось 936 долларов.



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