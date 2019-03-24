Вспомнился Янукович: Зеленскому поставили жесткий диагноз

Политика

Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского потроллили за его отказ от прямого общения с журналистами в пользу уютного интервью у него дома. Известный украинский журналист Соня Кошкина назвала такое решение Ze-команды «трусостью».

«Вот оно как, котики! „Откровенное интервью в приятной уютной атмосфере“. Ни дать, ни взять — новый жанр. Куда там прямым эфирам и тет-а-тету с журналистами. Ага, щас)))», — написала журналистка в соцсети.

Она призналась, что сразу вспомнила Януковича «с его пеньками и церемониальными чаепитиями в Межигорье», а еще Азарова — он «приятную и уютную атмосферу», когда представителю СМИ требовалось лишь поздороваться и попрощаться, тоже очень любил.

«Да уж. Трусость — это диагноз. Трусость мужчины… Мужчины, претендующего на звание «политика», — жестко оценила поведение кандидата журналист.

Напомним, в том интервью на ICTV Зеленский попытался представить себя независимым кандидатом, не имеющим обязательств перед бизнесменом Игорем Коломойским.



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