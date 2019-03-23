Политика

Зеленский заявил, что Коломойский ему не "хозяин": в сети нашли, чем ответить

Претендующий на пост президента Владимир Зеленский в своем последнем интервью на ICTV попытался представить себя независимым кандидатом, не имеющим обязательств перед бизнесменом Игорем Коломойским. В то же время простейший анализ программы телеканала Коломойского наглядно демонстрирует, что Зеленский явно входит в число любимых медиаперсон, и «день тишины» перед выборами эту тенденцию не поменяет.

«У меня нет с ним никаких договоренностей, никаких подписей, никаких меморандумов о том, что я служу хозяину Коломойскому. Он мне не хозяин. У меня нет никакого хозяина», — утверждает кандидат.

Зеленский не стал отрицать общеизвестный факт, что программы его студии «Квартал 95» выходят на телеканале «1+1» Коломойского. «Это же не значит, что все люди, которые работают на этих каналах, не самостоятельны. Они самостоятельны», — утверждает Зеленский.

В соцсетях поиронизировали над последним интервью кандидата. «Владимир Зеленский, который работает на телеканале Коломойского, которого круглосуточно пиарит канал Коломойского, которого сопровождает личная охрана Коломойского, отрицает свою зависимость от Коломойского. Об этом сообщил канал Коломойского», — с юмором подвел итог телевыступления Зеленского блогер Богдан Карпенко.

О своем походе в президенты Зеленский объявил в новогоднюю ночь на телеканале «1+1» Коломойского. В последний день перед выборами, в так называемый «день тишины», в эфирной сетке телеканала также будет очень много Зеленского. По сути весь вечерний эфир 30 марта будет сосредоточен вокруг одного кандидата. Кроме «Вечернего квартала» и «Чистоnews» с Зеленским-ведущим, в эфире появится документальный фильм «Рейган», где Зеленский озвучивает американского президента.

Напомним, ранее телеведущий Игорь Кондратюк резко прошелся по выдвижению Зеленского в президенты. А еще один известный шоумен Сергей Притула едко потроллил кандидата.

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