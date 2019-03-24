Фанаты испанского клуба желали Зозуле смерти

Спорт

Во время поединка 31-го тура второго испанского дивизиона, в котором «Альбасете» разгромил на выезде «Луго» (3:0), фанаты команды соперника скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского нападающего Романа Зозули.

Как сообщает Аupaalba, болельщики «Луго» скандировали «Zozulia muérete», что можно перевести как «Зозуля, умри».

Бывший форвард «Динамо» и «Днепра», включенный Андреем Шевченко в резервный список сборной Украины, провел на поле 90 минут, результативными действиями не отметился.

Всего же в 26 поединках текущего сезона Роман Зозуля забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

После 31 тура «Альбасете» с 56 очками занимает третье место, на один пункт отставая от «Малаги» (игра в запасе) и на четыре — от «Осасуны».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре испоганили мурал с Зозулей.

Фото ФК «Альбасете»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter