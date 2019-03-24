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Под Одессой полицейские «укротили» фуру, залетевшую на опору моста
Минувшая ночь в Одесском регионе выдалась плодовитой на необычные, а, по сути, страшные ДТП. О смертельной аварии в центре Одессы, где BMW буквально разорвало пополам, а также о двух ДТП в пригороде, где пострадали дети — «ФАКТЫ» уже сообщали.
Еще один «нестандартный» случай произошел на автотрассе Одесса-Киев. Как сообщили в управлении патрульной полиции, в ночь на воскресенье там патрульные вынуждены были преследовать пьяного водителя.
Последний при попытке скрыться на грузовике повредил несколько автомобилей, в том числе — служебный полицейский.
«Трассу оперативно перекрыли, и отому пьяному водителю ничего не оставалось, как залететь на конструкцию моста», — отмечают в полиции.
«Можно себе представить, что могло произойти, если бы бешеная фура залетела в город, а не была вовремя остановлена», — добавляют в полиции.
Напомним, 21 марта на трассе Одесса-Киев грузовик совершил наезд на бригаду дорожных рабочих. Два человека погибли.
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