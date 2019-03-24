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Как две капли воды: Маша Ефросинина поразила фото с подросшей дочерью
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала в Instagram фото со своей подросшей дочерью. В соцсетях активно обсуждают внешнее сходство матери и дочери.
«С моим серьёзным малышом на показе», — написала Ефросинина.
«Нана чем старше становится, тем становится все симпатичней и симпатичней) Хорошенькая девочка», — написал один из пользователей.
«Какие красивые! И очень похожи!» — добавил другой.
«Оооочень похожи!!! Классные!!!» — написала еще одна из пользователей.
Как писали «ФАКТЫ», ранее известная телеведущая Маша Ефросинина трогательно призналась в любви мужу Тимуру Хромаеву. В День святого Валентина она опубликовала в Instagram горячее фото с любимым на отдыхе. Всегда сдержанная Мария удивила поклонников интимным фото, на котором она, в купальнике, страстно обнимает супруга.
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