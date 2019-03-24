Шоу-бизнес

Как две капли воды: Маша Ефросинина поразила фото с подросшей дочерью

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала в Instagram фото со своей подросшей дочерью. В соцсетях активно обсуждают внешнее сходство матери и дочери.

«С моим серьёзным малышом на показе», — написала Ефросинина.

«Нана чем старше становится, тем становится все симпатичней и симпатичней) Хорошенькая девочка», — написал один из пользователей.

«Какие красивые! И очень похожи!» — добавил другой.

«Оооочень похожи!!! Классные!!!» — написала еще одна из пользователей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известная телеведущая Маша Ефросинина трогательно призналась в любви мужу Тимуру Хромаеву. В День святого Валентина она опубликовала в Instagram горячее фото с любимым на отдыхе. Всегда сдержанная Мария удивила поклонников интимным фото, на котором она, в купальнике, страстно обнимает супруга.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter