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В ночной автокатастрофе в Одессе погибла родственница Сильвестра Сталлоне (фото)
В смертельной аварии, случившейся в центре Одессы в ночь на воскресенье, 24 марта, погибла родственница голливудской звезды Сильвестра Сталлоне. Это 33-летняя Виктория — дочь известного бизнесмена Валерия Кравченко, владельца клиники пластической хирургии «Доктор Моцарт», а ранее — и отеля «Моцарт», расположенного в самом сердце Одессы — напротив Оперного театра.
В 2003 году «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с Жаклин Сталлоне — матерью Сильвестра, которая посетила Одессу. Приводим фрагмент из той публикации:
«Единственным ныне здравствующим одесским родственником американки оказался владелец гостиницы «Моцарт» Валерий Кравченко.
— Я — племянник Жаклин Сталлоне по одному из родственных ответвлений, которое она сумела отследить. С тех пор, как нашли друг друга, мы поддерживаем отношения. Рад, что она приехала в гости, — поведал Валерий Владимирович в то время, пока мадам за обедом наслаждалась любимыми ею бутербродами с черной икрой, запивая их коллекционным красным вином".
У погибшей Виктории Кравченко осталось двое детей.
*Виктория Кравченко
За рулем BMW X6, пассажиркой которого была Виктория, находился 22-летний Шамиль Гаджиев — сын Газанфара Гаджиева, хозяина ночного клуба Bono в курортной Аркадии. К слову, его родной брат, Рамиль, — чемпион мира по боксу.
*Шамиль Гаджиев
Как утверждают очевидцы ЧП, трагедия стала результатом гонки, которую устроил Гаджиев с водителем другой «крутой» иномарки — Porshe. По некоторым данным, Porshe управлял также сын известного предпринимателя.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Как сообщали «ФАКТЫ», 8 сентября 2018 года в Одессе водитель BMW на большой скорости столкнулся с другой легковушкой, после чего автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта, где находились люди. Тогда два человека погибли и пять получили травмы. Позже стало известно, что виновник трагедии постоянно участвовал в нелегальных автогонках по улицам Одессы.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?