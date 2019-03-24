Спорт

Венгрия с Кадаром победила вице-чемпионов мира: видеообзоры матчей отбора к Евро-2020

В воскресенье, 24 марта, в четырех группах стартовал второй тур отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года (55 команд распределены на 10 групп по 5−6 команд в каждой).

Группа C

Нидерланды — Германия — 2:3 (де Лигт, 48, Депай, 63 — Сане, 15, Гнабри, 34, Шульц, 90);

Северная Ирландия — Беларусь — 2:1 (Эванс, 30, Мадженнис, 87 — Стасевич, 33).

Положение команд: 1. Северная Ирландия — 6 очков; 2. Германия — 3 (1); 3. Нидерланды — 3; 4. Эстония — 0 (1); 5. Беларусь — 0.

Группа E

Уэльс — Словакия — 1:0 (Джеймс, 5);

Венгрия — Хорватия — 2:1 (Салаи, 34, Паткои, 76 — Ребич, 13).

В противостоянии Венгрии и Хорватии — команд игрока «Динамо» Тамаша Кадара и экс-динамовца Домагоя Виды — болельщики стали свидетелями сенсации. Венгры, проигравшие в первом туре словакам, в 100-м матче за сборную своего капитана Балажа Джуджака отпраздновали волевую победу над вице-чемпионами мира.

Положение команд: 1. Словакия — 3; 2. Уэльс — 3 (1); 3. Венгрия — 3; 4. Хорватия — 3; 5. Азербайджан — 0 (1).

Группа G

Израиль — Австрия — 4:2 (Захави, 34, 45, 55, Даббур, 66 — Арнаутович, 8, 75);

Встреча, которую на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе судила украинская бригада рефери во главе с киевлянином Евгением Арановским, стала бенефисом форварда китайского «Гуанчжоу Фили» и сборной Израиля Эрана Захави, оформившего хет-трик.

Польша — Латвия — 2:0 (Левандовски, 76, Глик, 84);

Все 90 минут за поляков отыграл защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера, получивший желтую карточку.

Словения — Македония — 1:1 (Зайц, 34 — Барди, 47).

Выздоровевший динамовец Беньямин Вербич отбегал за словенцев до 84-й минуты.

Положение команд: 1. Польша — 6; 2. Израиль — 4; 3. Македония — 4; 4. Словения — 2; 5. Австрия — 0; 6. Латвия — 0.

Группа I

Казахстан — Россия — 0:4 (Черышев, 19, 45+2, Дзюба, 52, Бейсебеков, 62, в свои ворота);

Сборная России после поражения в Бельгии отвязалась на сборной Казахстана в Нур-Султане (присутствовавший на игре президент страны Касым-Жомарт Токаев уже подписал указ о переименовании Астаны). По иронии судьбы, точку в матче поставил автоголом футболист хозяев поля с фамилией… Бейсебеков.

Сан-Марино — Шотландия — 0:2 (Маклин, 4, Рассел, 74);

Кипр — Бельгия — 0:2 (Э. Азар, 10, Батшуайи, 18).

Видеообзор первого тайма

Положение команд: 1. Бельгия — 6; 2. Россия — 3; 3. Казахстан — 3; 4. Кипр — 3; 5. Шотландия — 3; 6. Сан-Марино — 0.

В понедельник, 25 марта, сыграют: группа A — Черногория — Англия, Косово — Болгария; группа B — Португалия — Сербия, Люксембург — Украина; группа H — Турция — Молдова, Франция — Исландия, Андорра — Албания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины стартовала в отборе к Евро-2020 ничьей на поле Португалии.

Фото Getty Images



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