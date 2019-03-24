Мир

Спецпрокурор Мюллер не нашел у Трампа связей с Россией

Спецпрокурор США Роберт Мюллер пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений. Это следует из опубликованных Минюстом США ключевых выводов итогового доклада спецпрокурора.

Отметим, что Министерство юстиции США одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры.

Мюллер также пришел к выводу, что президент США Трамп не совершал никаких преступлений, которые могли бы быть расценены как действия, направленные на воспрепятствование правосудию, сообщает УНН.

«В докладе не выявлено никаких действий (со стороны Трампа), которые бы, по нашему мнению, представляли собой поведение, нацеленное на воспрепятствование правосудию», — подчеркивается в документе.

Также в докладе Мюллера утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через «Агентство интернет-исследований» и хакерские атаки.

Как писали «ФАКТЫ», в январе 2019 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок полномочий комиссии Мюллера. Президенту Трампу это не понравилось. Единственным способом, которым Трамп мог остановить спецпрокурора, осталось назначение нового министра юстиции, готового на такой шаг, что Трамп и сделал.

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