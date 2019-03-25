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Жестокая месть жене: после ссоры на вечеринке пилот направил самолет на дом с гостями (видео)
Житель города Габорона в африканской Ботсване после ссоры с женой угнал частный самолет и протаранил дом. Конфликт произошел на вечеринке в честь будущего ребенка, сообщает портал The Citizen.
По рассказам очевидцев, мужчина напился и ударил свою жену, его попросили покинуть праздник. После этого он угнал самолет и позвонил другу, чтобы узнать, где конкретно находится в тот момент его супруга. Гостей вечеринки удалось эвакуировать до того, как самолет протаранил здание.
В происшествии погиб только пилот, 11 автомобилей получили повреждения.
Напомним, что в чем-то похожий случай произошел в штате Юта в США: там легкомоторный самолет врезался в жилой дом. В результате крушения пилот самолета погиб, а само воздушное судно разрушено. После крушения жилище внезапно вспыхнуло, начался пожар. Пилотом, по словам полиции, был 47-летний Дуэйн Юд (Duane Youd). Он проживал в указанном доме вместе с женой, которая часто жаловалась правоохранителям на случаи насилия со стороны мужа. Прибывшей пожарной бригаде удалось быстро устранить пламя и вывести на улицу всех жильцов — жену пилота и еще одного человека.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Швейцарии разбился винтажный самолет Ju-52: машина потерпела крушение после того, как врезалась в склон горы Пиц-Зегнас на высоте 2 540 метров.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..