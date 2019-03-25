- 6:54 Фейки и масштабная фальсификация: астролог предупредил украинцев об опасностях на выборах 31 марта
- 6:25 Становится все больше похожей на маму: Кристина Орбакайте порадовала поклонников снимками с дочерью Клавой
- 5:55 Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену и друга
- 5:25 Срок выхода на пенсию отдаляется: в Украине введут ежегодное повышение пенсионного возраста
- 4:55 Не стоит бояться: ученые выяснили, чувствуют ли люди боль и страдания в момент смерти
- 4:25 В Сети появилось видео задержания «вора в законе», вооруженного пистолетом «убийцы Линкольна»
- 3:55 "Похотливые ручонки": Варнава схватила за промежность звезду Comedy Woman
- 3:40 В Венесуэле объяснили, зачем Путин отправил Мадуро два самолета с военными
- 2:51 Жестокая месть жене: после ссоры на вечеринке пилот направил самолет на дом с гостями
- 2:02 Надежда на интернов: Супрун высказалась о нехватке врачей в Украине
Становится все больше похожей на маму: Кристина Орбакайте порадовала поклонников снимками с дочерью Клавой (фото)
Несмотря на огромную загруженность работой (съемки, концерты, выступления на различных мероприятиях), Кристина Орбакайте остается любящей мамой и часто проводить время со своими детьми. К примеру, сейчас у дочери певицы в школе каникулы, и в связи с этим она решила взять выходной, проведя весь день с Клавой, пишет Viva.UA.
Журналисты обнаружили в блоге артистки серию снимков, на которых она позирует с дочерью. Мама и дочь дурачатся, смеются и рисуют — судя во всему, они отлично провели время.
«Весенние каникулы! Шкодного всем настроения от нас с Клавой», — подписала Кристина фото.
В свою очередь, подписчики под снимком отметили, что девочки с годами все больше похожа на свою звездную маму.
Напомним, что дочь Примадонны приняла решение большую часть года жить в CША, поскольку ее востребованность в России резко снизилась. К тому же у Кристины Орбакайте есть дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. В Америке она бывает постоянно — проводит там отпуск на побережье вместе с друзьями и семьей и дает концерты. Теперь же в планах артистки окончательный переезд из России, ведь ее муж Михаил Земцов большую часть жизни прожил в США и уже давно уговаривал супругу переехать.
Также известно, что Орбакайте успела подыскать для младшей дочери шестилетней Клавдии учебное заведение в Нью-Йорке. Клавдия — гражданка США.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский астролог рассказала, что хитрый Максим Галкин уже давно подбивает клинья к старшей дочери Аллы Борисовны. Однако и сама Орбакайте не против отношений с ним,
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?