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Становится все больше похожей на маму: Кристина Орбакайте порадовала поклонников снимками с дочерью Клавой (фото)

Несмотря на огромную загруженность работой (съемки, концерты, выступления на различных мероприятиях), Кристина Орбакайте остается любящей мамой и часто проводить время со своими детьми. К примеру, сейчас у дочери певицы в школе каникулы, и в связи с этим она решила взять выходной, проведя весь день с Клавой, пишет Viva.UA.

Журналисты обнаружили в блоге артистки серию снимков, на которых она позирует с дочерью. Мама и дочь дурачатся, смеются и рисуют — судя во всему, они отлично провели время.

«Весенние каникулы! Шкодного всем настроения от нас с Клавой», — подписала Кристина фото.

В свою очередь, подписчики под снимком отметили, что девочки с годами все больше похожа на свою звездную маму.

Напомним, что дочь Примадонны приняла решение большую часть года жить в CША, поскольку ее востребованность в России резко снизилась. К тому же у Кристины Орбакайте есть дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. В Америке она бывает постоянно — проводит там отпуск на побережье вместе с друзьями и семьей и дает концерты. Теперь же в планах артистки окончательный переезд из России, ведь ее муж Михаил Земцов большую часть жизни прожил в США и уже давно уговаривал супругу переехать.

Также известно, что Орбакайте успела подыскать для младшей дочери шестилетней Клавдии учебное заведение в Нью-Йорке. Клавдия — гражданка США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский астролог рассказала, что хитрый Максим Галкин уже давно подбивает клинья к старшей дочери Аллы Борисовны. Однако и сама Орбакайте не против отношений с ним,

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