25 марта 2019

Не раз упоминал о Венеции в своих колонках. И не утомлюсь делать это ещё и ещё. Потому что очень люблю этот удивительный островной город, каждая деталь знакомства с которым навсегда поселяется в тёплых воспоминаниях о нём. А сегодня и день такой, что не вернуться к рассказу о Венеции просто никак нельзя.

Согласно неофициальной легенде, подтверждаемой, кстати, многими официальными источниками, именно в день Благовещения Девы Марии, 25 марта 421 года, Венеция была основана. Произошло это не по доброй воле переселенцев, а в силу сложившихся обстоятельств, когда люди племени венетов, спасаясь от нашествия варваров — вестготов, гуннов Аттилы и лангобардов, — вынуждены были поселиться на пустынных островах болотистого побережья. Сначала центр поселения был всего лишь на двух островах — Маламокко и Торчелло, а затем уже на всех 118 островах и островках Венецианской лагуны появились поселения, составляющие Венецию в её нынешнем виде.

О Венеции можно рассказывать долго и увлекательно. Ведь это не просто город. Эта, в прошлом могучая морская и торговая держава, несмотря на свои малюсенькие размеры, в Средние века владела множеством колоний, грабила и свозила в свою столицу несметные богатства. Часть из которых, кстати, сохранилась до сих пор и даже выставлена напоказ. Как, например, знаменитая Квадрига на соборе святого Марка. Да и сами мощи святого Марка были украдены венецианцами в Александрии и перевезены в Венецию в 828 году.

А потом была длинная полоса исторических неудач, когда все, кому ни лень, грабили уже ослабевшую под ударами Османской империи Венецию, подрывая торговое и экономическое благополучие венецианцев. И не спасали город от разграбления ни защитные стены, ни огромная цепь, перегораживавшая вход в знаменитый Большой канал…

В разные годы бывая в Венеции, я привозил оттуда не только потрясающе красивые маскарадные маски, вручную расписанные известными мастерами, и не только уникальные изделия из муранского стекла, за созданием которых мы с детьми наблюдали во время посещения всемирно известной мануфактуры на острове Мурано, но и, конечно же, изделия из фарфора. Причём, и итальянского, и немецкого, и столь любимого мною испанского. Эта прекрасная статуэтка, кстати, сложнейшая по исполнению и изобилующая множеством тончайших деталей, была тоже найдена в одной из многочисленных антикварных лавок Венеции и привезена в Киев.

На этом позвольте, прервав свой рассказ, пожелать сегодняшним именинникам добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.