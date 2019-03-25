Годовщина трагедии в "Зимней вишне": задержан важный фигурант

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Бывший генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей торговым центром «Зимняя вишня» в российском Кемерове, Вячеслав Вишневский задержан в Польше. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Его обвиняют во взяточничестве. Он еще 2016 году покинул территорию РФ и скрылся от следствия. Он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия судом заочно арестован, сообщают российские СМИ.

Всего в России в рамках трех уголовных дел, открытых после пожара в «Зимней вишне», привлекли к уголовной ответственности 15 человек. В зависимости от роли и действий (бездействия) каждого следствие вменяет фигурантам такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточничестве; халатность; растрата; злоупотребление должностными полномочиями; мошенничество.

Как писали «ФАКТЫ», пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту инцидента открыли уголовное дело.

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