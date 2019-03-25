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- 9:34 На Днепре перевернулась лодка с компанией молодежи: погибли четыре человека
На Днепре перевернулась лодка с компанией молодежи: погибли четыре человека (фото, видео)
В Полтавской области произошла очередная трагедия на воде. 24 марта в 22:15 в Кременчугское отделение ГСЧС в Полтавской области поступил звонок о том, что на Днепре недалеко от острова Шаламай перевернулась моторная лодка. В лодке находились пять человек: три парня в возрасте 24−27 лет и две 18-летние девушки, которые вместе отдыхали на острове. Звонила одна из них. Она сообщила, что с трудом доплыла до берега, а что с ее товарищами, не знает.
— Спасатели всю ночь проводили поисковые работы, но, увы, тщетно, — сказала «ФАКТАМ» начальник сектора по связям с общественностью и СМИ ГСЧС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко. — Сегодня к поискам исчезнувших подключатся водолазы.
Как стало известно, в поисках были задействованы, кроме спасателей, водная полиция и местные жители. Один из исчезнувших — сотрудник полиции.
Между тем продолжаются поиски двух рыбаков из Харькова, моторная лодка которых была обнаружена перевернутой рядом с одним из островов в акватории Каменского (бывшего Днепродзержинского) искусственного моря возле села Орлик Кобелякского района.
«ФАКТЫ» также сообщали о случае, произошедшем в конце февраля в Киеве. Со льдины спасатели сняли двух рыбаков, ловивших рыбу на Днепре. Их несло на середину реки в сторону Северного моста.
Фото и видео ГСЧС Украины в Полтавской области
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..