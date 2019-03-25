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- 9:45 В британской лаборатории нашли следы тротила на обломках самолета Ту-154 Леха Качинського — СМИ
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В британской лаборатории нашли следы тротила на обломках самолета Ту-154 Леха Качинського — СМИ
Эксперты из лаборатории судебно-взрывчатых веществ Министерства обороны Великобритании нашли следы тротила и других веществ, используемых для производства взрывчатки, на обломках самолета президента Польши Леха Качиньского Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на интернет-портал wpolityce.pl, опубликовавший фрагменты статьи «Британцы нашли тротил», полная версия которой появится в еженедельнике «Sieci».
«Эта информация скрыта следователями. Однако, мы узнали, что несколько недель назад в польскую прокуратуру поступило письмо, сообщающее о частичных результатах исследования… Какое значение для следствия и установления причин катастрофы имеет информация о том, что за рубежом найдены следы тротила и других веществ? Колоссальное. Хотя пока еще преждевременно делать окончательные выводы… Стоит воздержаться с однозначными мыслями, пока не будут проведены все анализы». — говорится в статье.
Как известно, польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Все находившиеся на борту 96 человек, в том числе почти все высшее руководство Польши, погибли.
В январе 2011 года Международный авиационный комитет обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов. Однако в Польше в 2016 году возобновили расследование. При этом в качестве одной из основных версий причин катастрофы рассматривается взрыв на борту.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Польше из-за смоленской авиакатастрофы судятся Качиньский и Валенса.
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