Мир

Монах из Кении получил титул лучшего в мире учителя и приз в миллион долларов

Монаху-францисканцу из Кении Питеру Табичи вручили в Дубае премию Global Teacher Prize 2019, как лучшему учителю года. Питер, который преподает математику и физику, получил денежный приз в размере миллиона долларов. Имя победителя объявил актер Хью Джекман, звезда фильмов «Люди Икс».

Как пишет издание The Guardian, 36-летний кениец, который ранее работал в частном учебном заведении, перешел в обычную сельскую школу, около 95% учеников которой — из бедных семей. И около трети — сироты.

В учебном заведении имеется только один компьютер, классы плохо оборудованы. Тем не менее Табичи, несмотря на недостаток ресурсов, удалось сформировать научный кружок, который выиграл ряд национальных соревнований. Его ученики также принимали участие в всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений школьников INTEL International Science and Engineering Fair 2019 в США.

Ежемесячно Табичи отдает около 80% своего дохода на помощь бедным ученикам, покупает им одежду и книги. Он также делает пожертвования сообществам, которые занимаются развитием образования и сельского хозяйства.

Всего у конкурсе Global Teacher Prize было зарегистрировано 10 тысяч участников из 179 стран мира, из которых отобрали десять финалистов.

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