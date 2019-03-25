Готов двигаться дальше, — Гвоздик завершил подготовку к чемпионскому бою

Спорт

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (16 побед, 13 из них — нокаутом) завершил свой тренировочный лагерь перед боем с французом конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38 побед, 14 из них — нокаутом, 8 поражений), в котором впервые будет защищать свой титул.

«Проделана тяжелая работа, готов двигаться дальше», — написал Александр на своей странице в Instagram, прикрепив фото со своим тренером Тэдди Атласом и одним из спарринг-партнеров.

* Александр с тренером Тэдди Атласом

* Украинец с одним из спарринг-партнеров

Также в соцсетях боксер похвастался подарком от художника и графического дизайнера Зеныка Палагнюка, выходца из Украины, но проживающего в Милуоки (США), в виде выполненного портрета Александра из гвоздей и ниток. К слову, аналогичные презенты уже получили два украинских боксера — Александр Усик и Василий Ломаченко.

Напомню, что бой Гвоздик — Нгумбу пройдет в ночь с 30 на 31 марта по киевскому времени в Филадельфии (США) на ринге «2300 Arena». Ориентировочное начало боя — в 5:00.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ ГВОЗДИК — НГУМБУ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Гвоздик высказался о своем следующем сопернике.

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