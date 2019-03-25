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Спорт

Знаменитого футболиста «Ливерпуля» избили в центре города (фото)

11:19 25 марта 2019 60
Гари Макаллистер Стивен Джеррард
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легенда шотландского футбола Гари Макаллистер подвергся нападению в Лидсе. 53-летний экс-игрок «Лидса», «Ливерпуля» и сборной Шотландии посещал матч легенд «Ливерпуля» и «Милана» на «Энфилде», после чего отправился в Лидс, где сходил со своей 40-летней женой Хейли в ресторан (первая супруга футболиста Дениз в марте 2006-го умерла от рака). После ужина пара ожидала такси в центре города, когда на Гари напали.

Застигнутый врасплох Макаллистер получил удар в лицо и упал наземь, а его жена в это время кричала и пыталась оттащить от мужа нападавшего. Как утверждает The Sun, причиной нападения стал лишь тот факт, что Макаллистер в прошлом был футболистом.

Нападавший успел скрыться, а прибывшие сотрудники полиции отвели Макаллистера в больницу, где на верхнюю губу ему наложили 10 швов.

Отмечу, что в настоящее время Макаллистер работает в тренерском штабе своего звездного экс-одноклубника Стивена Джеррарда в шотландском «Рейнджерс» (вместе на фото в заголовке, Макаллистер — слева).

За годы карьеры в сборной Шотландии футболист провел 59 матчей и забил пять мячей, удостоившись права быть включенным в Зал футбольной славы Шотландии.

*Гари Макаллистер работает в тренерском штабе шотландского «Рейнджерс»

Именно Макаллистер (в 35 лет!) был одним из главных творцов успеха «Ливерпуля» в 2001 году, когда команда выиграла Кубок английской лиги, Кубок Англии, Кубок УЕФА, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. В 2002 году за свои футбольные достижения Гари Макаллистер получил звание члена ордена Британской империи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Рома» пожертвует 150 тысяч евро семье искалеченного болельщика «Ливерпуля».

Фото Getty Images, РА

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