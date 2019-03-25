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Происшествия

В Киеве авто на большой скорости насмерть сбило пешехода на "зебре": подробности и фото с места ДТП

12:14 25 марта 2019 240
В Киеве авто на большой скорости насмерть сбило пешехода на «зебре», фото с места ДТП
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Утром в понедельник, 25 марта, в Киеве на Подоле, на улице Электриков, 10, «Мазда» совершила наезд на пешехода. Об этом сообщает корреспондент «ФАКТОВ». По предварительным данным, молодой человек шел по пешеходному переходу.

Автомобиль двигался со стороны Оболони. Водитель, видимо, пытался избежать наезда и начал выруливать в сторону, но безуспешно.

От удара пострадавший отлетел на несколько десятков метров. Шансов выжить у него не было.

Машина выскочила на тротуар, зацепила ограждение. Ее развернуло в обратную сторону.

Судя по всему скорость, водитель «Мазды» превысил скорость.

На место ДТП прибыли полицейские. Начато следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Польше автомобиль налетел на группу молодых украинцев. Погибли три человека.

Что касается жуткого ДТП на Дорогожичах в Киеве, когда маршрутка сбила трех женщин на пешеходном переходе, то одна из пострадавших, которые оказались сестрами, раскрыла детали страшной аварии. Ее сестра Алина, по состоянию на 23 марта, не пришла в себя. Водителя маршрутки поместили под домашний арест.

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