Как загадывать желания, чтобы они исполнялись: практические советы психолога

Стиль жизни

Кто из нас в детстве, читая любимые сказки, не хотел исполнять свои желания, взмахнув волшебной палочкой или оторвав лепесток у цветика-семицветика. Став взрослыми, мы поверили, что такое невозможно, но, оказывается, в исполнении желаний ничего сложного нет. Главное — знать, как правильно это делать. О том, как самостоятельно воплотить мечты, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала психолог Диана Щербанская.

— Существуют правила, позволяющие исполнять желания, — говорит Диана. — Если им следовать, все получится. Первое и самое главное правило — понимать, чего вы хотите на самом деле. А это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Психологи знают: зачастую люди, будучи взрослыми, продолжают мечтать о том, чего у них не было в детстве. Но не всегда детские желания действительно нужны нам во взрослой жизни, они могут уводить в другую сторону, навязывая вчерашние, а не сегодняшние цели.

— Как же понять, является ли правильным желание, которое хочет исполнить человек?

— Проверить себя. Например, вы хотите купить домик у теплого моря. Но выдерживает ли ваша мечта испытание действительностью? Сначала ответьте себе на простые вопросы: вы собираетесь жить там круглый год или приезжать только на лето? Возможно, тогда вам стоит задуматься не о покупке, а об аренде жилья. Понимаете ли вы, что в курортных городках не всегда лето. А осенью и зимой жизнь там совсем не такая приятная и веселая. Весьма вероятно, что, побродив неделю по пустынной набережной, на которой закрылись все кафе, вы сбежите домой. А как тогда быть с жильем, которое нужно содержать, оплачивая текущий ремонт и «коммуналку»? Вопросов будет много и, скорее всего, они скорректируют вашу мечту.

— Говорят, мечту надо сначала представить.



— Точнее, визуализировать. Причем в деталях, будто уже имеешь то, что хочешь получить. Если вернуться к нашей истории с домом у моря, то можно вообразить, что рано утром вы просыпаетесь в комнате, окна которой выходят на море. Встаете, прохаживаетесь по прохладным половицам, открываете колышущиеся от ветра занавески и смотрите в окно. Прислушайтесь к себе: что вы чувствуете в этот момент? Радость и счастье из-за того, что находитесь в таком замечательном месте или недоумение: «Что я здесь делаю?» В первом случае это действительно ваша мечта, во втором — от нее стоит отказаться.

— Допустим, мы определились с тем, что мечта стоит того, чтобы ее исполнить. Как начать действовать?

— Прежде всего, записываем свое желание: того, что не записано на бумаге, не существует в природе, а то, что зафиксировано — хоть в блокноте, компьютере, — материализуется и обретает реальные черты. Чтобы желание исполнилось, оно должно быть сформулировано максимально четко и конкретно. Так, если вы мечтаете о деньгах, нужно назвать сумму — до копеечки.

— Значит, недостаточно просто сказать: хочу стать богатым?

— Не менее важно, чтобы ваше желание было измеримым — то есть имело единицу измерения, в которой оно будет зафиксировано. Например, если ваша цель — автомобиль, нужно указать марку, цвет и множество других характеристик и деталей, вплоть до освежителя воздуха, который будет висеть на зеркале заднего вида.

Еще один важный момент — время, когда вы хотите получить желаемое. Такие категории, как «вскоре» или «в ближайшее время», категорически не подходят. Использовав их, вы, скорее всего, ничего не получите. Зато конкретная дата задействует мощные силы вашего подсознания и оно сделает все для того, чтобы мечта осуществилась.

— Но ведь не все мечты могут быть реализованы!

— Конечно! Просто стоит помнить, что цель, которую вы хотите воплотить в жизнь, должна быть реальной — то есть достижимой на теоретическом уровне. Например, если мечтаете стать женой принца Уильяма, вам это вряд ли удастся уже хотя бы потому, что у него есть жена и трое детей, да и пробраться в окружение Виндзоров будет не так просто. Но почему бы не найти спутника жизни, который будет внешне и по складу характера похож на принца крови? Возможно, и по социальному положению он окажется если и не наследником престола, то хотя бы топ-менеджером преуспевающей компании, что тоже очень неплохо.

Еще одно обязательное условие, которое стоит соблюсти, заключается в том, что ваше желание не должно находиться в противоречии с другими мечтами и целями. Так, если вы давно собираетесь переехать жить в Таиланд или на Гоа и одновременно страстно мечтаете о покупке авто, — ничего не получится. Куда вы его денете, когда уедете? Около дома, в гараже или на стоянке в аэропорту оставите? Решить проблему, конечно, можно, но подсознание не обманешь: оно поймет, что машина не сильно вам и нужна, и не исполнит вашу мечту.

И, наконец, последнее — по счету, но не по значению условие: ваше желание не должно нанести вред другим людям. Например, не стоит мечтать о мужчине, у которого уже есть семья.

— На чужом несчастье своего счастья не построишь?

— Именно! Я не буду читать лекции о морали, согласно которой такие поступки не приветствуются. Скажу другое: когда мы причиняем зло другим людям, включается закон бумеранга, то есть рано или поздно кто-то точно так же поступит по отношению к нам. Поэтому, даже если подсознание исполнит желание, вас это вряд ли порадует.

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