Собака погибла, спасая семью от ворвавшегося на детский день рождения стрелка (фото)

Мир

В американском городе Хьюстон (штат Техас) собака погибла, героически защищая семью своей хозяйки. Лаура Мартинес со своими родственниками праздновала день рождения младшей дочери, когда в дом неожиданно ворвался вооруженный парень, проживающий по соседству, и открыл огонь по людям. В доме находилось несколько десятков детей, которые пришли на праздник.

Как пишет издание People, собака породы большой пиреней по кличке Зиро набросилась на преступника. Когда 17-летний Хавиан Кастенада стрелял, собака каждый раз хватала его за руку. В итоге пули задели в основном только ноги Мартинес и ее родных. Сама Лаура была ранена в голень, ее 19-летний сын — в ступню, а одной из старших дочерей одна пуля попала в бедро, а вторая прошла в нескольких сантиметрах от позвоночника.

«Если бы Кастенада смог нормально прицелиться, мы бы все были тяжело ранены или убиты. Каждый раз Зиро хватал его, заставляя стрелять ниже. Он целился в грудь, а попадал в ногу», — рассказала Лаура. Даже раны не остановили собаку, которая продолжала бросаться на стрелка. Лишь после того, как Хавиан выстрелил в Зеро в третий раз, тот уже больше не смог подняться.

Пес был доставлен в ветеринарную клинику, но помочь ему уже не смогли.

Сам Кастенада, который убежал с месте происшествия, в конце концов сдался полиции.

Лаура рассказала, что за день до инцидента их дом был ограблен. Она заподозрила, что вором был Хавиан, так как спустя несколько часов после ограбления он выложил в соцсети фотографию в пропавшей вместе с прочим шляпе ее сына. Мартинес пришла к дом Кастенады поговорить с его родителями, но не застала их дома. А Хавиан, начавший ей угрожать, решил разобраться с ней и ее семьей.

Адвокат Хавиана утверждает, что Мартинес натравила на него собаку, и его клиент был вынужден защищаться.

Кастенада и Зиро

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