Волонтеры рассекретили военных Путина, принимавших участие в захвате Крыма (фото)

Мир

Появились новые доказательства участия российских военных в оккупации Крыма весной 2014 года.

Ранее сообщалось, что жена российского солдата 99-й бригады МТЗ, которая базируется в Славянске-на-Кубани и которая принимала участие в аннексии Крыма, в соцсети опубликовала доказательства, подтверждающие, что это российское подразделение участвовало в оккупации украинского полуострова.

Волонтеры международной разведывательного сообщества Inform Napalm установили, что в операции захвата украинского полуострова участвовали военнослужащие 108-го десантно-штурмового полка (в / ч 42 091, г. Новороссийск). Этот полк входит в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Как сообщают в сообщества Inform Napalm, в перечне подразделений ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном военной прокуратурой Украины, 108-й десантно-штурмовой полк в настоящее время отсутствует.

Кроме того, собранные доказательства о военном этого полка, перешедшем на дальнейшую службу в МЧС России, подтверждают незаконное проникновение через неконтролируемый участок границы в Луганской области во время так называемых «гумконвоев».

Фотодоказательства участия 108-го ДШП в оккупации Крыма опубликовал российский военный, который проходил срочную службу в этом полку -Кузьменко Денис Валерьевич, 08.12.1994, г. Краснодар, РФ.

В сети найдена фотография, на которой Кузьменко стоит у дорожного указателя с адресом ближайшего медицинского учреждения — ул. 12 апреля, 1. По этому адресу расположена Керченская городская больница № 2. Также на фото видно стенд с перечнем историко-культурных памятников Крыма.

В своем альбоме в соцсети «ВКонтакте» российский десантник опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней.

Еще один оккупант из состава 108-го ДШП — Довженко Николай, 05.03.1995 г. н . Э., Родился в. Каменске-Шахтинском Ростовской области, живет в Ростове-на-Дону. Учился в Ростовском-на-Дону автодорожном колледже.

Во время службы в 108-м ДШП участвовал в операции захвата Крыма. Награжден медалью.

После демобилизации М. Довженко служит в МЧС. Принимал участие в так называемых «гуманитарных конвоях», которые врываются в Украине через неконтролируемые участки российско-украинской границы и поставляют на Донбасс российских солдат, оружие и технику под прикрытием гуманитарных грузов.

Как отметили в Inform Napalm, 108-й десантно-штурмовой полк еще в советское время использовали для подавления не только на территории СССР, но и в странах СЭВ. В 1948 году полк участвовал в боях против партизан на Западной Украине, боровшихся против советской оккупации. В 1956 году — в операции «Вихрь» — подавление революции в Венгрии. В 1968 — подавление Пражской весны. Далее Афганистан, война в 2008 году против Грузии и 2014 — война против Украины.

Напомним, волонтеры Inform Napalm опубликовали данные военнослужащих 76-го ремонтно-восстановительного батальона, который входит в состав 99-й бригады МТЗ, участвующих в оккупации Крыма. Также были разоблачены российский матрос Егор Кива и майор российской армии Николай Тульнев, участвовавшие в аннексии Крыма.

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