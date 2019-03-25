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Мужчина ожил по пути в морг — спустя 21 минуту после того, как врачи объявили его мертвым (фото)
Почтальон из британского графства Глостершир Хоао Араухо умер в результате сердечного приступа. Врач местной Королевской больницы констатировал смерть и распорядился отвезти тело в морг. По дороге туда медсестры, везущие Хоао на каталке, вдруг заметили, что «труп» шевельнулся. Это было спустя 21 минуту после того, как Араухо официально объявили мертвым. Пациента, у которого совершенно непонятным образом возобновилось сердцебиение, вместо морга отвезли в реанимацию.
Родственникам сказали, что мозг Хоао, который слишком долго находился в состоянии клинической смерти (такое состояние не должно продолжаться дольше четырех минут), претерпел необратимые изменения из-за нехватки кислорода. И сказали, что он никогда не поправится. Мужчина пролежал в коме три дня, после чего благополучно пришел в себя. Поначалу у него были провалы в памяти, но уже три недели спустя он выписался из больницы и вскоре вернулся на работу.
Объяснения произошедшему врачи найти не смогли, назвав это чудом. Эта история произошла с 48-летним работником почты десять лет назад, но британские СМИ сообщили о ней только сейчас. Все эти годы Хоао отличается отличным здоровьем. Он ходит на медосмотр в то же отделение кардиологии каждые полгода. И каждый раз медработники, которые его помнят, встречают Араухо словами: «Чудо-человек вернулся!».
Издание Gloucestershire Live сообщает, что это был не первый раз, когда Хоао, португальцу по происхождению, удалось обмануть смерть. В 2005 году он выжил в серьезном ДТП, несмотря на то, что потерял 90% крови, получил множество переломов и повредил внутренние органы, включая печень. Врачи говорили, что он не переживает операцию. Но он ее пережил. Говорили, что он не сможет ходить и двигать руками. Но он полностью поправился. О той аварии ему напоминают лишь десятки шрамов на теле.
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