Политика

Климкин рассказал, как ФСБ терроризирует украинцев, обращающихся в наши консульства в России

Украина не будет создавать избирательные участки на территории страны-агрессора, потому что украинцы в России боятся приходить в консульства. К тем, кто все-таки посещал консульские учреждения, потом приходит ФСБ и заносит сведения в особую картотеку. Более того, в поле зрения российских спецслужб можно попасть, просто появившись с мобильным телефоном возле украинского дипучреждения. Об этом предупредил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы не можем проводить выборы на территории страны-агрессора, в том числе из-за опасности для наших граждан, — рассказал глава МИД. — У нас в последнее время падает количество консульских действий… Украинцы боятся приходить (в консульства), поскольку потом к ним приходит ФСБ и говорит: вы были в украинском посольстве, теперь объясните, зачем. И вы внесены в соответствующую картотеку».

Как сообщает Интерфакс-Украина, Климкин призвал не манипулировать «миллионами потерянных голосов» из-за отсутствия участков в России. «Во время последних президентских выборов на всех участках в России проголосовали 1100 человек… Манипулировать тем, что миллионы украинцев не смогут проголосовать, не нужно».

Напомним, украинцы, проживающие в России и желающие проголосовать на выборах президента, могут сделать это в консульствах в Грузии, Финляндии и Казахстане.



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