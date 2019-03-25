- 16:12 Тревожные выборы: полиция ожидает нашествия в Украину "воров в законе"
- 15:57 Бешеные деньги за 20-летнего форварда: «Реал» готов побить мировой трансферный рекорд
- 15:55 Получал по 1000 долларов за диверсию: подорвавшего поезд иностранца отправили в тюрьму на 6 лет
- 15:42 Бывшему руководству "Укрспецэкспорта" объявлено подозрение в афере на 24 миллиона долларов
- 15:42 Люксембург – Украина: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
- 15:33 На кого сейчас работаете? Украинский журналист поставил на место перебежчика СБУ Прозорова
- 15:30 Климкин рассказал, как ФСБ терроризирует украинцев, обращающихся в наши консульства в России
- 15:17 Стрелец получит выгодное предложение, а Деву ждет интересная поездка: гороскоп на неделю
- 15:17 Точка невозврата в прошлое еще не пройдена, — Порошенко
- 15:16 Деми Мур погуляла на вечеринке бывшего мужа в наряде от украинского дизайнера
Климкин рассказал, как ФСБ терроризирует украинцев, обращающихся в наши консульства в России
Украина не будет создавать избирательные участки на территории страны-агрессора, потому что украинцы в России боятся приходить в консульства. К тем, кто все-таки посещал консульские учреждения, потом приходит ФСБ и заносит сведения в особую картотеку. Более того, в поле зрения российских спецслужб можно попасть, просто появившись с мобильным телефоном возле украинского дипучреждения. Об этом предупредил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Мы не можем проводить выборы на территории страны-агрессора, в том числе из-за опасности для наших граждан, — рассказал глава МИД. — У нас в последнее время падает количество консульских действий… Украинцы боятся приходить (в консульства), поскольку потом к ним приходит ФСБ и говорит: вы были в украинском посольстве, теперь объясните, зачем. И вы внесены в соответствующую картотеку».
Как сообщает Интерфакс-Украина, Климкин призвал не манипулировать «миллионами потерянных голосов» из-за отсутствия участков в России. «Во время последних президентских выборов на всех участках в России проголосовали 1100 человек… Манипулировать тем, что миллионы украинцев не смогут проголосовать, не нужно».
Напомним, украинцы, проживающие в России и желающие проголосовать на выборах президента, могут сделать это в консульствах в Грузии, Финляндии и Казахстане.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..