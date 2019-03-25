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Наука и технологии

Ученые впервые создали гендерно-нейтральный голос (аудио)

16:20 25 марта 2019 27
люди
Инф. «ФАКТОВ»

Группе ученых из Дании впервые в мире удалось создать и записать гендерно-нейтральный голос. К новому проекту были привлечены лингвисты, технологи, звукорежиссеры. Результатом стал голос с очень специфическим тембром и акустическими характеристиками. Он получил название Q и не может быть однозначно идентифицирован как женский или мужской.

Для создания новинки были использованы записи реальных голосов людей. После компиляции нескольких аудизаписей, был получен тембр, попадающий в диапазон частот от 145 Гц до 175 Гц, то есть в золотую середину между типично женскими и типично мужскими голосами.

В проекте по созданию искусственного голоса активно участвовали правозащитные организации Дании, специализирующиеся на правах ЛГБТ. Предполагается, что изобретение можно будет задействовать для голосовых помощников в гаджетах. Пока что самые известные помощники Siri и Alexa озвучены женщинами, в некоторых гаджетах можно сменить голос на мужской. А правозащитники настаивают, что в мире есть много людей, которые относят себя к третьему полу и помощника в смартфоне будут выбирать по такому же критерию.

Напомним, ранее в ряде европейских стран разрешили регистрировать «третий пол» при заполнении официальных документов. До этого гендерное несоответствие биологическому полу исключили из числа психических расстройств.

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