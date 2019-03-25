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Украинская «молодежка» одержала еще одну победу на Antalya Cup
В понедельник, 25 марта, молодежная сборная Украины (U21) провела в турецком Белеке еще один матч в рамках международного турнира Antalya Cup, в котором также принимают участие «молодежки» Эстонии, Казахстана, Македонии и Латвии.
Вслед за своими сверстниками из Македонии подопечные Руслана Ротаня, реализовав пенальти на 11-й и 64-й минутах, обыграли команду Казахстана — 2:0.
Напомню, что международный турнир в Турции проходит по круговой системе с двумя исключениями. Поскольку молодежные сборные Латвии и Эстонии, а также Казахстана и Македонии попали в одни группы отбора к Евро-2021, то между собой соперники в Белеке не встретятся. Поэтому при определении победителя Antalya Cup в зачет каждой команде пойдут только три матча.
Результаты поединков турнира: Эстония — Украина — 0:0 (эта встреча пошла в зачет состязаний только нашему сопернику), Украина — Македония — 3:1, Украина — Казахстан — 2:0, Македония — Латвия — 0:1, Казахстан — Эстония — 1:2.
Положение команд: 1. Украина — 6 очков (2 матча); 2. Эстония — 4 (2); 3. Латвия — 3 (1); 4. Македония — 0 (2); 5. Казахстан — 0 (2).
В последнем матче в Белеке молодежная сборная Украины сыграет 26 марта с Латвией.
Кстати, официальный дебют нашей «молодежки» нового созыва состоится 6 сентября домашним поединком против соперников из Финляндии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодежная сборная Украины узнала соперников в отборочном цикле Евро-2021.
Фото ffu.ua
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