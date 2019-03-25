Смесь Кинг-Конга и Барби: сеть удивила бодибилдерша из Китая (фото, видео)

Мир

Студентка из Китая Чень Лу удивила пользователей сети своим внешним видом. 21-летняя девушка обладает привлекательным кукольным личиком. При этом у нее мощная мускулистая фигура, которую она «накачала» в тренажерном зале. Пользователи соцсетей прозвали китаянку «Кинг-Конг Барби». Миниатюрная красотка способна выжать в приседе со штангой 120 килограммов — это вдвое с лишним больше, чем весит она сама.

Чень проводит по две тренировки в день, регулярно транслируя их в онлайн-режиме. При этом у нее сотни тысяч зрителей.

Лу рассказывает о себе, что некогда она была застенчивой, любила одеваться в розовое и предпочитала милый девичий стиль. Ее жизнь полностью изменилась после того, как один из одноклассников пригласил ее посмотреть конкурс бодибилдеров. Хрупкая школьница пришла в полный восторг. «Я подумала, что женщины, участвовавшие в соревновании, очень красивы. Они демонстрировали иной характер красоты и выглядели здоровыми. Это произвело на меня глубокое впечатление», — сказала девушка в интервью изданию Daily Mail.

В итоге Чень поступила в спортивный колледж. И теперь сама успешно принимает участие в конкурсах культуристов. Так, в прошлом году она заняла четвертое место на Национальном чемпионате бодибилдеров.

«Традиционно китайцы считают, что женщины должны выглядеть слабыми для того, чтобы быть красивыми. Но кто сказал, что мы не можем делать те же вещи, что и мужчины — прямо как Мулан в древние времена», — говорит Лу, имея в виду героиню одноименного диснеевского мультфильма, чей образ основан на средневековой поэме о женщине Хуа Мулань, вступившей в ряды армии.

Чень говорит, что многие люди не понимают, зачем такой девушке, как она, нужно такое мускулистое тело. «Они даже говорят, что я не смогу найти себе мужа из-за этого», — признается современная Мулан. При этом она отстаивает свои убеждения, считая, что каждый имеет свое собственное чувство красоты.

Китаянка — не единственная девушка, сочетающая в себе несочетаемое. В 2015 году западные СМИ сообщали о россиянке Юлии Винс, которую называли девушкой с лицом Барби и телом Халка.

Юлия Винс Юлия Винс

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