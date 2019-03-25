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В центре Минска массовые задержания политиков и музыкантов: что происходит
В Минске во время акции, приуроченной к 101-летию провозглашения независимости Белорусской народной республики, милиция задержала несколько политиков, активистов и деятелей искусства.
Напомним, в прошлом году в Минске большой митинг-концерт, посвященный независимости БНР, впервые за многие годы не разогнали.
По данным портала Tut. by, в 2019 в милицейские автобусы забрали сопредседателя незарегистрированной партии «Белорусские христианские демократы» Виталия Ромашевского и лидера «Обьединённой гражданской партии» Николая Козлова после того, как они начали давать интервью журналистам.
Политики планировали возложить цветы к зданию, где в 1918 году была принята уставная грамота о создании независимой БНР.
В числе задержанных оказалась активистка Алена Толстая, которая в знак протеста против политики властей приковала себя цепью к столбу на Октябрьской площади.
Позднее на Комсомольской улице, где должен был состояться импровизированный концерт и которую превратили в пешеходную зону, задержали четырех музыкантов. Исполнителей препроводили в автозак.
По данным правозащитников, всего речь идет о 12 задержанных.
Политика Николая Козлова и активистку Алену Толстую, задержанных на Октябрьской площади, а также музыкантов доставили в здание Центрального РУВД. О предъявлении им каких-либо обвинений пока не сообщается. Известно, что до начала концерта сотрудники милиции предупреждали, что могут вменить в вину исполнителям нарушение статьи 10 закона Республики Беларусь о массовых мероприятиях.
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