Израиль нанес ракетный удар по сектору Газа: первые результаты военной операции

Мир

Израиль начал ракетный обстрел территории сектора Газа. Целью являются объекты, где могут скрываться боевики военизированной группировки ХАМАС.

Израильская военная операция стала ответом на утренний обстрел из сектора Газа. Утром 25 марта атаке подверглись населенные пункты в центральной части Израиля. Был разрушен жилой дом, в Мишмерете ранены семь человек, в том числе трое детей.

После атаки израильские власти объявили о блокаде сектора Газа, были закрыты два основных контрольно-пропускных пункта. К границе с сектором Газа были стянуты две дополнительные бригады. Армия обороны Израиля подтвердила, что начала военную операцию против ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в США, пообещал решительный ответ боевикам на утреннюю ракетную атаку. Нетаньяху, напомним, прибыл в Белый дом на церемонию подписания исторического документа — США в лице президента Дональда Трампа признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

На решение США и Израиля уже отреагировали в Сирии. Дамаск продолжает настаивать, что Голанские высоты — это их неотъемлемая территория, а решение США — «пощечина» международному сообществу.

Фото IDF/Twitter

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