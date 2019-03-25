В Одессе священники трех конфессий помолились за освобождение пленных украинских моряков (фото)

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В понедельник, 25 марта, в Одессе, на причале Практической гавани военно-морской базы «Юг» состоялся молебен за освобождение военнопленных украинских моряков. Церемония прошла во время построения, сразу после торжественного поднятия флагов на кораблях и катерах украинского флота. В молебне приняли участие священники Православной церкви Украины, Союза евангельских христиан-баптистов и Украинской греко-католической церкви. Напомним, Россия категорически отказалась обсуждать в Минске освобождение пленных украинских моряков.

Заместитель командующего ВМС Андрей Урсол напомнил присутствующим, что прошло четыре месяца с того дня, как российские корабли обстреляли и захватили в плен экипажи украинских малых артиллерийских бронированных катеров.

Военно-морской капеллан Украинской греко-католической церкви Александр Смеречинский отметил, что духовенство совместно с личным составом ВМС «со словами искренней молитвы обратились к Господу с просьбой скорейшего освобождения моряков».

«Также мы помолились за их семьи, ведь сейчас им как никогда нужна моральная поддержка со стороны всего украинского народа», — подчеркнул Смеречинский.

Мероприятие организовано управляющим Одесско-Балтской епархии епископом Одесским и Балтским Павлом при поддержке командования ВМС ВС Украины и руководства министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 военнослужащих ВМС ВСУ. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

С 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу 24 военнопленным украинским морякам.

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