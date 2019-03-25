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Политика

В Британии подтвердили, что не проводят расследование в отношении Порошенко

20:34 25 марта 2019 35
порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

В Великобритании подтвердили, что не проводят расследований в отношении президента Украины Петр Порошенко. С таким заявлением выступили британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) и посольство Великобритании в Украине, учитывая последние спекулятивные утверждения в украинском информпространстве.

Ранее Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) также выступило с категорическим заявлением, что не открывало никаких расследований в отношении Порошенко.

Европейские структуры были вынуждены опубликовать опровержения в связи с последними «вбросами» фейков в украинское медиапространство. 23 марта кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что европейский OLAF и британский SFO начали расследование против президента Украины.

Напомним, ранее в украинском сегменте Facebook опубликовали подборку самых распространенных предвыборных фейков.

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