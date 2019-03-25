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Трампа жестко раскритиковали за скандальное решение по Голанским высотам
Решение президента США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами (территория, за которую несколько десятилетий спорили Израиль и Сирия) неоднозначно было воспринято в мире. Если премьер Израиля не скрывал радости по поводу «исторической прокламации», то реакция других стран варьировалась от сдержанной до резко критической.
Наиболее жестко по поводу вашингтонских решений высказались в Сирии. Прокламацию Трампа здесь назвали вопиющим нападением на суверенитет Сирии. В Дамаске объявили Трампа врагом всего арабского мира и пообещали вернуть контроль над Голанскими высотами.
В Турции решение США раскритиковали и подчеркивают, что прокламация не делает аннексию территории законной.
В ООН заявили, что к решению Трампа не присоединятся и принадлежность Голанских высот Израилю признавать не станут. Представители генсека ООН подтвердили, что для организации статус Голанских высот не поменялся и остается таким, как закреплено в резолюциях Совбеза ООН.
В России считают, что решение Трампа пошло вразрез с международными соглашениями, а потому неизбежно новое обострение на Ближнем Востоке. В Германии согласны, что все подписанное 25 марта в Белом доме затрудняет урегулирование ситуации в регионе и приведет к эскалации конфликта.
Напомним, Трамп, объясняя, почему необходимо признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, заявил, что территория имеет решающее стратегическое значение и важна для безопасности израильтян.
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