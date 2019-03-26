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Мир

Тюремное ноу-хау: наркотики и мобильники зашивали в тела крыс для передачи заключенным (фото)

0:54 26 марта 2019 41
Крысы
Инф. «ФАКТОВ»

В мужской тюрьме английского графства Дорсет контрабандисты передавали заключенным наркотики с помощью крыс. В отличие от других подобных случаев, нарушители зашивали запрещенные вещества в тела животных и перекидывали через забор. О новом способе контрабанды рассказали в тюремной охране Дорсета, пишет BBC.

Сообщается, что сотрудники службы обнаружили тела трех крыс, в которые были зашиты мобильные телефоны и наркотики: каннабис и таблетки в пакетах, SIM-карты, зарядные устройства и мобильники в клеенках. После операции животные не выживали, поэтому их перекидывали на территорию как посылки.

Крысиные тела обнаружили возле забора: неизвестно, как много таких же подобрали заключенные. По данным службы безопасности, они впервые столкнулись с таким методом передачи контрабанды в тюрьму. Пока правоохранительные органы не смогли найти подозреваемых или заключенных, которые с ними связывались.

«Находка показывает, насколько далеко зайдут преступники ради контрабанды наркотиков в тюрьмы. Это то, почему важно улучшать нашу работу по безопасности таких учреждений», — заявил Рори Стюарт, государственный министр по делам тюрем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году в американской тюрьме сокамерниками был убит один из самых жестоких гангстеров США.

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