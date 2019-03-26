Послание от Бога: в мексиканском Акапулько заплакала кровью статуя младенца Иисуса (видео)

Мир

Небольшая фигурка младенца Иисуса Христа, хранящаяся в пригороде Акапулько (Мексика) заплакала темно-красными слезами, похожими на кровь. Об этом пишет The Mirror.

По заверениям жителей деревни, эта фигурка за последний год уже четыре раза плакала подобным образом. И люди считают это посланием от Бога, который недоволен всплеском преступности в регионе.

Никаких исследований фигурки не проводилось, а на заснятом видео видно лишь уже запачканное «кровью» зеленоглазое лицо фигурки.

Впервые «Иисус» заплакал в канун Нового года, когда уровень преступности достиг пика в 111 убийств на каждые 100 тысяч граждан.

«Многие люди говорят, что это на самом деле проявление дьявола, но многие также уверены в том, что это идет от Бога. Но мы убеждены в том, что фигура и правда плачет, она плакала даже когда люди держали ее на руках», — говорит местная жительница Соледад Нативидад Флорес.

Жители деревни при этом не хотят нести фигурку в церковь для проверки на чудо, потому что ранее фигурку уже удалили из дома, где она находилась, из-за ее кровавых слез. Тем ни менее священник Тамбуко говорит, что представители католической церкви хотят расследовать эти утверждения, чтобы убедиться в том, что это не обман ради сбора денег и не чей-то розыгрыш.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Польская православная церковь приняла решение убрать раздатчик Wi-Fi из короны самой большой в мире статуи Иисуса Христа. По словам представителя интернет-провайдера, передатчики Wi-Fi были установлены по просьбе служителей местного прихода для корректной работы системы видеонаблюдения. Однако в самой церкви комментировать данную ситуацию отказывались. Решение об их удалении было принято в связи с многочисленными жалобами верующих на оскорбление их религиозных чувств.

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