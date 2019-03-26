Гиены против гиеновидных собак: опубликовано интересное видео

Мир

Житель ЮАР Клинтон Делпорт ехал в один из дней по трассе рядом с Национальным парком Крюгера. Ему попалась на глаза пара гиен — мать с детенышем — и мужчина, остановив машину, принялся за ними наблюдать. Об этом пишет National Geographic.

Внезапно с другой стороны дороги появилась стая гиеновидных собак — и Делпорт поспешил заснять встречу зверей на видео.

Издание поясняет, что несмотря на похожие названия, пятнистая гиена и гиеновидная собака — не родственники: первые относятся к семейству гиеновые, вторые — к псовым.

И хотя пятнистая гиена — довольно крупное животное с размером тела до 1,3 м и высотой в холке 80 см, в тот раз перевес был на стороне гиеновидных собак: они около метра в длину, зато их стая насчитывала 17 особей. Мать-гиена встала на защиту потомства и норы — а ее детеныш держался рядом.

К счастью, схватки так и не случилось: собаки потеряли интерес и продолжили свой путь по шоссе. По мнению Делпорта, собаки и не планировали затевать кровопролитие — они лишь хотели продемонстрировать силу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в том же Национальном парке Крюгера на юге Африки произошло печальное событие: травоядный бегемот пытался спасти антилопу, но нечаянно утопил ее.

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