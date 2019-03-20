26 марта 2019

26 марта 1937 года в городе Кристалл Сити (штат Техас, США) был установлен первый в мире памятник мультяшному герою. Сейчас этого героя не каждый любитель мультипликационных фильмов может и вспомнить. А ещё несколько десятилетий назад он был весьма и весьма узнаваемым и популярным.

Звали этого героя Папайя. И был он красавцем-моряком с крутыми накаченными бицепсами и вечно торчавшей изо рта трубкой. Из серии в серию переходило ежедневное выяснение отношений Папайи со своим непримиримым соперником Блуто за благосклонность красавицы Оливии Ойл. Каждая новая история начиналась для Папайи, как правило, неудачно. Вот почему где-то в середине серии он быстренько «заправлялся» банкой консервированного шпината — и тут же начинал так беспощадно колотить Блуто, что у того просто искры сыпались из глаз.

Такой, по мнению американских создателей мультика, была всепобеждающая сила шпината. И именно поэтому деньги на сооружение памятника Папайе вскладчину собрали техасские фермеры, занимавшиеся выращиванием этой сельскохозяйственной культуры. Между прочим, действительно весьма полезной для каждого человека, стремящегося вести здоровый образ жизни.

Кстати, два слова о таком вот образе жизни. Один молодой моряк (к моряку Папайе эта история уже никакого отношения не имеет), готовясь к первому в своей жизни длительному плаванию, попросил совета у старшего брата, бывалого уже морехода, что следовало бы взять с собой в дорогу.

- 10 таблеток от тошноты и 20 контрацептивов, — со знанием дела ответил тот.

Пошёл молодой моряк в ближайшую аптеку и приобрёл все это. Но затем (на всякий случай) переспросил о том же у отца, славного ветерана морского флота. И когда услышал, что все-таки правильнее было бы взять 15 таблеток от тошноты и 30 контрацептивов, сразу же пополнил запас своей походной аптечки. Но тут на свою беду морячок встретил дедушку, который слыл в округе старым грозой всех морей и океанов. И дедушка, заботясь о внуке, в третий раз отправил его в аптеку за дополнительной порцией тех же запасов.

Вежливый аптекарь, аккуратно сложив заказ молодого человека в бумажные пакетики, не удержался от вопроса:

- Это, конечно, не мое дело, но ситуация мне кажется весьма очевидной. Если вас, юноша, так сильно тошнит от дамы вашего сердца, то почему вы столь упорно продолжаете с ней спать?..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.