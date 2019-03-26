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Происшествия

В Луцке вандалы разрисовали памятник Шевченко

7:15 26 марта 2019 12
памятник
Инф. «ФАКТОВ»

Вандалы обрисовали желтой краской памятник Тарасу Шевченко в Луцке. На постаменте 25 марта появилась загадочная надпись на русском языке «Луцк мертв».

Полиция приняла заявление о хулиганстве. На месте проводится проверка, выясняются лица, которые могут быть причастны к повреждению памятника, а также те, кто мог стать случайным свидетелем вандализма.

памятник

Памятник Тарасу Шевченко в Луцке появился в 1995 году и установлен в центре города на проспекте Воли возле корпуса Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки.

Напомним, ранее в Одессе хулиганы облили красной краской городской памятный знак, а в Харькове вылили краску на памятник воинам УПА.

Фото volynonline.com

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