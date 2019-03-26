- 7:16 Украина вырвала победу у Люксембурга благодаря автоголу соперника на 93-й минуте: видеообзор матча
- 7:15 В Луцке вандалы разрисовали памятник Шевченко
- 6:55 «Лучше застрелиться»: советский разведчик рекомендовал хозяину Кремля не дожидаться своего уничтожения
- 6:25 Никифоров день: что обязательно нужно сделать в этот праздник
- 5:25 Родители Кейт Миддлтон оказались на грани разорения, — СМИ
- 4:50 В РФ криминальный авторитет Тюля мирил дерущихся в ресторане пьяных силовиков
- 4:25 Тимошенко допускает союз с Гриценко
- 3:55 Не только мышцы: названы несложные упражнения для улучшения потенции мужчин
- 3:05 Гиены против гиеновидных собак: опубликовано интересное видео
- 2:45 Послание от Бога: в мексиканском Акапулько заплакала кровью статуя младенца Иисуса
В Луцке вандалы разрисовали памятник Шевченко
Вандалы обрисовали желтой краской памятник Тарасу Шевченко в Луцке. На постаменте 25 марта появилась загадочная надпись на русском языке «Луцк мертв».
Полиция приняла заявление о хулиганстве. На месте проводится проверка, выясняются лица, которые могут быть причастны к повреждению памятника, а также те, кто мог стать случайным свидетелем вандализма.
Памятник Тарасу Шевченко в Луцке появился в 1995 году и установлен в центре города на проспекте Воли возле корпуса Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки.
Напомним, ранее в Одессе хулиганы облили красной краской городской памятный знак, а в Харькове вылили краску на памятник воинам УПА.
Фото volynonline.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...