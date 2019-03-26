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Происшествия

Киевские патрульные угодили в новое ДТП: есть пострадавшая (фото)

8:10 26 марта 2019 350
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Инф. «ФАКТОВ»

Утром 26 марта в Киеве случилось жуткое ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. Водитель по каким-то причинам отвлекся от управления, съехал с трассы и столкнулся с электроопорой.

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ДТП случилось около шести часов утра на улице Юрия Ильенко в Шевченковском районе города. В тяжелом состоянии госпитализирована девушка-полицейская, сидевшая впереди на пассажирском сидении. После столкновения авто с бетонным препятствием пассажирка получила травмы ног.

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По информации «Киев Оперативный», к ДТП могла привести банальная усталость — водитель мог уснуть за рулем.

Напомним, аварии с участием патрульных автомобилей периодически случаются как в столице, так и в других крупных городах. Объясняя причины аварий, в полиции ссылались на изношенность машин, а также на ошибки полицейских-водителей, вызванные усталостью после 14-часовой смены.

Фото Київ Оперативний/Telegram, Артіль — паблік/Telegram

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