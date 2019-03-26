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Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года (фото)
Знаменитая канадская певица Аланис Мориссетт объявила о своей беременности. 44-летняя обладательница семи музыкальных премий «Грэмми» ждет третьего ребенка. Фотографию с заметно округлившимся животом звезда опубликовала в Instagram.
С 2010 года Аланис замужем за американским рэпером Марио Тредуэем. От 38-летнего Марио у нее есть восьмилетний сын Эвер и двухлетняя дочь Оникс.
С 2004 по 2007 год Мориссетт была обручена с канадским актером Райаном Рейнольдсом, который впоследствии женился на кинозвезда Скарлетт Йоханссон.
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