Шоу-бизнес

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года (фото)

Знаменитая канадская певица Аланис Мориссетт объявила о своей беременности. 44-летняя обладательница семи музыкальных премий «Грэмми» ждет третьего ребенка. Фотографию с заметно округлившимся животом звезда опубликовала в Instagram.

С 2010 года Аланис замужем за американским рэпером Марио Тредуэем. От 38-летнего Марио у нее есть восьмилетний сын Эвер и двухлетняя дочь Оникс.

С 2004 по 2007 год Мориссетт была обручена с канадским актером Райаном Рейнольдсом, который впоследствии женился на кинозвезда Скарлетт Йоханссон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джессика Симпсон, ставшая матерью в третий раз, показала трогательное фото с новорожденной дочерью.

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