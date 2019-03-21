Шоу-бизнес

Джессика Симпсон, ставшая матерью в третий раз, показала трогательное фото с новорожденной дочерью

Популярная американская певица и актриса Джессика Симпсон в третий раз стала мамой. Звезда 20 марта в 3 часа ночи родила дочку. Об этом сообщила сама Джессика в сети.

«Мы счастливы и горды сообщить о рождении нашей прекрасной дочери Бирди Мэй Джонсон», — написала Джессика и добавила, что здоровая девочка родилась крепышкой, весом примерно 4,5 кг. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Напомним, третья беременность далась ей очень тяжело. Она набрала аж 40 килограммов, из-за чего страдала от сильных отеков. Она публиковала в соцсетях фото своих ужасно распухших ног.

За две недели до родов Симпсон и попала в больницу из-за жуткого бронхита. В клинике она провела неделю, после чего успокоила поклонников и показала на фото огромный живот.

«После недели в больнице из-за бронхита (четвертого за 2 месяца!) я вернулась домой. Кашель был очень болезненным», — написала Джессика. — «Мне лучше с каждым днем. За здоровьем малышки следили врачи, с ней все прекрасно. Я почти выздоровела и считаю дни, когда наконец смогу увидеть ее сладкую улыбку».

Сейчас Симпсон с дочерью уже готовятся к выписке. Дома их ждут муж звезды Эрик Джонсон и старшие дети — 6-летняя Максвелл Дрю и 5-летний Эйс Кнуте.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известная телеведущая и психолог Наталья Холоденко дала необычное имя новорожденной дочери.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter