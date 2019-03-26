Шоу-бизнес

Модель Playboy заявила, что Алекс Родригес посылал ей фото своих гениталий и умолял о сексе перед помолвкой с Дженнифер Лопес (фото)

Звезда журнала Playboy, британская модель и фитнес-тренер Зои Грегори заявила, что бывший бейсболист Алекс Родригес посылал ей фото своих гениталий и умолял о сексе. По ее словам это было незадолго до его помолвки с Дженнифер Лопес, о которой стало известно 10 марта.

Пышногрудая блондинка рассказала изданию The Sun, что Родригес буквально бомбардировал ее сообщениями и видео непристойного характера. И просил привести еще одну девушку, чтобы они занялись любовью втроем.

«Джей Ло — потрясающая. Она такого не заслуживает… Ей нужно очнуться. Мне ее жалко… Не думаю, что это правильно», — заявила 44-летняя Зои, которая показала изданию свою переписку со спортсменом в приложении WhatsApp. Обмен сообщениями между ними длился с конца декабря прошлого года по 22 января текущего.

Зои

Ранее бывший бейсболист Хосе Кансеко обвинил Алекса в том, что тот изменяет Дженнифер с его бывшей женой Джессикой Кансеко. «Бедняжка, она и понятия не имеет, кто он на самом деле», — написал Хосе в соцсети Twitter о 49-летней Лопес, которая уже трижды неудачно выходила замуж.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес показала романтичные фото с помолвки.

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