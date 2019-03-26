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В России нашли мертвым высокопоставленного генерала ФСБ: все подробности
В Москве обнаружили мертвым высокопоставленного сотрудника ФСБ Сергея Соколова. 59-летний генерал-майор спецслужбы последний раз выходил на связь в начале месяца. Когда наступила смерть, выясняется.
В квартире Соколова обнаружили солидный набор оружия и боеприпасов. Арсенал включал пистолет «Glock» производства Австрии, браунинг, травматический пистолет Макарова, охотничье ружье и 150 патронов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Также следователи обратили внимание, что все основные документы покойного — пенсионное удостоверение, военный билет — лежали рядом с телом
Во времена СССР Соколов работал в 10-м отделе КГБ, который курировал журналистов, занимался слежкой за иностранными туристами в Москве. В ФСБ Соколов возглавлял одно из управлений.
Напомним, ранее в Москве при загадочных обстоятельствах совершил суицид топ-чиновник — советник начальника Федеральной службы судебных приставов. До этого в Подмосковье был найден с огнестрельным ранением в голову бывший руководитель компании, занимающейся строительством космодрома «Восточный».
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