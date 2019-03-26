Секс и провокации: исповедь двух бывших участниц «Холостяка» (фото)

Шоу-бизнес

Третий эфир девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) покинули сразу три участницы: Юля, Каролина и Лиля. Каждая из них ушла с проекта после разговора тет-а-тет с Никитой Добрыниным. Больше всего главного героя раздражали закрытость, неуверенность и неискренность девушек, которые пришли бороться за его сердце. — Мне кажется, ты не была со мной искренней, — сказал Никита, прощаясь с Юлей. 24-летняя художница из Днепра была явно не готова к такому решению Холостяка, находя утешение в том, что покидает проект до того, как влюбилась в Никиту. Не скрывала своего негодования и 25-летняя жительница Николаева Каролина. Никита даже не стал дожидаться Церемонии роз, чтобы с ней распрощаться. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юля и Каролина откровенно рассказали о причинах такого решения Холостяка и своем отношении к Никите.

— Юля, какое первое впечатление произвел на вас Холостяк?



— Я сразу заметила, что Никита улыбчивый. Но внешность может быть обманчива, всегда следует присмотреться. Иногда решает харизма и наполненность. На самом деле я считаю, что мужчину красят поступки и отношение к женщине, а это разглядеть при первой встрече не очень-то и легко.

— У вас был довольно оригинальный подарок для Холостяка на первой вечеринке — картина на собственном платье!

— Знаете, девушки постоянно ищут ответ на вопрос, что подарить мужчине. Вот и я долго над этим думала. Что можно преподнести незнакомцу при первой встрече? В чем вообще пойти на это рандеву? У меня как-то вышибло, что можно не дарить ничего, это не условие проекта, а скорее традиция, которую ты поддерживаешь, дабы не отбиваться от коллектива (улыбается). Если честно, первое, что пришло в голову, — картина и рушник, который я как раз вышила. Но просто картина — это банально, плюс надо было еще придумать, что на ней изобразить. А рушник… это заявка на что? Что я умею вышивать? (смеется). Или он, мол, говорит за меня: «Привет, я хочу замуж, вот рушник, пошли жениться!» Но это бред и вранье. В общем, стилист и редактор проекта посоветовали мне совместить наряд, который мне сшили, и картину. Буквально за сутки я расписала ткань и отправила ее в Киев, чтобы платье дошили. При этом отпала и головная боль под названием «мне нечего надеть».

— Изображение было достаточно провокационным. Не боялись испугать мужчину оголенными телами?

— Испугать не боялась, я спокойно отношусь к сексу. Это часть нашей жизни и неотъемлемая часть отношений. Так что, с моей стороны, никакой провокации не было.

— Какой день на проекте стал для вас самым сложным?

— Эмоционально было тяжело покидать проект, не попрощавшись с девочками. Но все-таки самой сложной была, наверное, первая вечеринка. Я волновалась, не знала, чего от нее ждать. Поэтому мне и пришлось включить режим «лучшая защита — нападение». Это касалось и Никиты, и девушек. Хотя, как теперь понимаю, это было глупо. Если бы мне вновь пришлось пройти испытание первой вечеринкой, я расслабилась бы и просто кайфонула от процесса. Но сложно стойко выдержать съемку, которая длится более суток. Хорошо, хоть туфли были удобные и удалось подремать минут двадцать на тех стульях, где Холостяк общался с девочками наедине.

— Никита сказал, что вы с ним не совсем искренняя! Как думаете, почему у него сложилось такое впечатление?

— Признаюсь, эти слова ранили меня. Но, да, в этом была доля правды. Мы с Никитой были слишком мало знакомы, чтобы я рассказала ему всё о себе. Но иначе не могла. Для того чтобы быть искренней, мне надо доверять мужчине.

— Не жалеете, что пришли на «Холостяк»?

— Ни в коем случае! Хотя, честно говоря, было несколько моментов, когда думала: зачем пришла? Но в любом случае получила очень крутой опыт. На «Холостяке» я кайфовала, он помог мне понять и принять себя.

На первой вечеринке Каролина появилась, не как все девушки — на лимузине, а за рулем мотоцикла. Холостяк оценил поступок участницы, явно давая понять, что он заинтригован. Именно Каролину с первого эфира стали называть одной из главных претенденток на победу.

— Каролина, вы выбрали довольно оригинальный способ появления на первой вечеринке!

— Просто не хотела ехать на лимузине в выпускном платье, как все девочки. К тому же съемки вечеринки совпали с периодом, когда я ходила на курсы по вождению мотоцикла. Представляла себе, как красиво и быстро подъеду к Холостяку, вся такая особенная. Но мои ожидания не совсем оправдались. Представьте, я на каблуках, со шлемом на руке, выворачиваю руль. А управлять мотоциклом на красной дорожке оказалось практически невозможно! В общем, всё оказалось не совсем так, как себе представляла.

— Приходилось еще чем-то необычным покорять мужчин?

— Знаете, я считаю, что мужчина должен покорять девушку, а не наоборот. Но, думаю, своим спутникам я явно запомнилась неординарными поступками! Никита не смог, правда, ощутить этого в полной мере. На Церемонии роз Холостяк сказал, что не почувствовал от меня тепла. Этого и не могло произойти. Мы с Никитой слишком разные. А возможно, из-за эффектного появления на первой вечеринке он ждал от меня другого поведения.

— Значит, рядом с Холостяком вы себя не видели?

— Сложно сказать, потому что совершенно не знаю Никиту. По сути, у нас была только одна встреча. А для того, чтобы понять, может у меня что-то получиться с человеком или нет, нужно гораздо больше времени. Но в любом случае я довольна, что стала участницей «Холостяка». Этот проект — хорошая для меня возможность посмотреть на себя со стороны и проанализировать своё поведение.

Напомним, что за сердце Холостяка продолжают бороться 12 участниц. В четвертом эфире все они отправятся на Кипр.

Ранее проект покинула Валерия. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» она откровенно рассказала, что на самом деле произошло между ней и Никитой и почему она сочувствует Холостяку.

Фото СТБ

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