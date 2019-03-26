Пощечина Трампу: лидер Китая подписал в Париже контракт на 30 млрд евро

Мир

Визит председателя КНР Си Цзиньпина во Францию завершился подписанием 15 крупных контрактов. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца. В число указанных соглашений вошел, в частности, договор о сотрудничестве в энергетических программах в развивающихся странах, а также договор на постройку 10 контейнеровозов на сумму 1,2 миллиарда евро.

Однако все это меркнет перед главным контрактом — Китай закупит у европейского концерна Airbus 300 самолетов. Заказ включает 290 лайнеров A320 и 10 самолетов модели А350. Его общая стоимость составляет 30 миллиардов евро! Президент Франции Эммануэль Макрон назвал сделку «отличным примером» крепкой торговли между двумя государствами.

Китайский контракт, утверждают эксперты, меняет расстановку сил на мировом авиарынке. В 2018 году Airbus уступил американскому концерну Boeing первое место. Европейский производитель авиационной техники передал заказчикам 800 самолетов, а заказчики Boeing получили 806 гражданских и 96 военных самолетов.

Airbusв основном продавал модели семейства А320 (626 единиц). Успех Boeing обеспечили модели семейства 737. Однако отношение к американским лайнерам резко изменилось после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. В обоих случаях разбились новейшие Boeing 737 Max 8. Их полеты были временно запрещены практически во всех странах мира, включая США.

По всей видимости, это стало одним из главных факторов, повлиявших на выбор Китая. Но не только сомнения в надежности новых самолетов Boeing подтолкнули китайского лидера к подписанию столь крупного контракта с европейским концерном. Последний год Вашингтон и Пекин ведут торговые войны, инициатором которых стал президент США Дональд Трамп. Си Цзиньпин вновь дал понять Белому дому, что с Пекином лучше не ссориться.

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