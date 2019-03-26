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Баскетболист получил ужасную травму в матче НБА (видео 18+)
Поединок регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Портленд Трейл Блэйзерс» и «Бруклин Нетс» завершился ужасной травмой для игрока хозяев Юсуфа Нуркича.
Во втором овертайме, борясь за мяч у кольца соперника, центровой «Портленда» неудачно упал на паркет, от чего его левая нога фактически разломилась надвое. Как видно по видео, «добавил» Юсуфу и рефери, который, уходя в сторону после остановки игры, споткнулся о поломанную ногу баскетболиста.
Добавлю, что игроки «Блэйзерс» смогли объединиться и таки вырвать победу после второго овертайма — 148:144. Нуркич в итоге стал самым результативным игроком в составе «Портленда», набрав 32 очка и сделав 16 подборов. Всего же в нынешнем сезоне Юсуф провел 72 матча со средней результативностью 15,6 очка за игру.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!