Сборную Украины хотели наказать из-за Мораеса: что произошло на самом деле

Спорт

После отборочного матча Евро-2020 Португалия — Украина (0:0) издание Mais Futebol взбудоражило футбольный мир заявлением о том, что команде Андрея Шевченко могут засчитать техническое поражение за участие в поединке натурализованного бразильца Жуниора Мораеса. Дескать, Украина нарушила нормы ФИФА по натурализации футболистов (как известно, форвард «Шахтера» получил украинский паспорт прямо перед началом сбора украинской команды, после чего был вызван в ее состав).

В качестве аргумента в пользу своей версии Mais Futebol привело выдержку из статута ФИФА. В разделе «Правила касающиеся применения статута» в статье 7 действительно указано, что натурализованный футболист должен выполнить хотя бы одно из требований перед дебютом за новую сборную:

1. Он родился на территории этой страны;

2. Его биологический отец или мать родились на территории этой страны;

3. Его бабушка или дедушка родились на территории этой страны;

4. Он жил непрерывно, по крайней мере 5 лет после достижения 18-летия, на территории этой страны.

Три первых пункта отпадают автоматически. По утверждению португальского Mais Futebol, не был выполнен и четвертый пункт. Как известно, Жуниор Мораес впервые перешел в донецкий «Металлург» в феврале 2011 года, выступал за клуб до июля, после чего стал игроком болгарского ЦСКА из Софии.

В июле 2012 года Жуниор вернулся в Украину, снова подписал контракт с донецким «Металлургом». С того времени он проживал на территории Украины до февраля 2017 года, когда из «Динамо» перешел в аренду в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из Китая (выступал в Поднебесной до июня). Затем в карьере бразильца были только украинские клубы — «Динамо» и «Шахтер». Суммарно на территории Украины Мораес провел 6 лет и 9 месяцев.

Но в статуте ФИФА указано, что нужно жить непрерывно, по крайней мере 5 лет после достижения 18-летия, на территории страны. До аренды в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Жуниор играл за украинские клубы на протяжении 4 лет и 7 месяцев. После возвращения из Китая Мораес жил непрерывно в Украине на протяжении 21 месяца.

На основании указанного выше Mais Futebol сделал вывод, что ФИФА и УЕФА могут принять решение о техническом поражении сборной Украины (тогда уже и в матче с Люксембургом, в котором также играл Жуниор Мораес) из-за нарушения этого пункта.

Только вот версия португальских коллег, похоже, лопнет, как мыльный пузырь. По утверждению Betnews365, ФФУ не нарушила статью статута ФИФА об использовании натурализованных футболистов. По словам спортивных юристов, при определении прожитых лет ФИФА полагается на нормы местного законодательства. Согласно законам Украины, беспрерывным считается проживание на территории страны 183 дня в году. А Жуниор Мораес, как известно, провел в аренде в Китае четыре месяца в 2017-м, а это приблизительно 120 дней. Иными словами, на территории Украины в 2017-м он жил больше 200 дней. Так что ни о каком техническом поражении нашей сборной не может быть и речи. Тем более, что единственный документ, по которому УЕФА и ФИФА вносят футболистов в заявки на турнир — гражданский паспорт. А с ним у Жуниора Мораеса порядок, иначе его бы просто не заявили на отборочный цикл Евро-2020.

Напомню, что после двух туров сборная Украины с 4 очками лидирует в своей группе. У Люксембурга — 3 пункта, у Португалии — 2, у Сербии — 1 (игра в запасе) и у Литвы — 0 (матч в запасе).

Свои следующие матчи команда Андрея Шевченко проведет на «Арене Львов» — 7 июня против Сербии и 10 июня — против Люксембурга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины вырвала победу в Люксембурге благодаря автоголу соперника на 93-й минуте.

Фото Александра ГЛИВИНСКОГО





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