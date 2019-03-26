Пенсионер из Одессы отсудил у государства крупную сумму за незаконное осуждение

Происшествия

Как отмечается в решении суда, в 2013 году относительно пенсионера было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) УК Украины. В рамках этого производства в его квартире провели обыск. Также наложили арест на имущество и избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Более того, в конце того же года фигуранта дела признали виновным в совершении уголовного преступления и назначили ему наказание в виде двух лет лишения свободы, с годичным испытательным сроком.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Киевском районном суде Одессы, судебное решение было обжаловано. «Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции, — пояснили в суде. - В 2017 году Киевский районный суд признал мужчину невиновным в предъявленном ему обвинении и оправдал».

В 2018 году точку в этом деле поставил Верховный Суд, оставив в силе оправдательный приговор. Пенсионер решил добиться окончательного торжества справедливости. Он обратился в суд, указав, что в результате незаконного привлечения к ответственности и осуждения, ему был нанесен материальный и моральный ущерб. В исковом заявлении так и указано: «На протяжении последних пяти лет мне нанесены глубокие нравственные страдания, а моя жизнь превратилась в сплошные мучения».

Рассмотрев дело, суд частично удовлетворил его исковые требования. В пользу истца будет взыскано 260 тысяч гривен возмещения морального ущерба за счет государственного бюджета Украины.

Справедливость вроде бы восторжествовала, однако непонятно, почему за ошибки горе-правоохранителей должны расплачиваться простые люди. Ведь госбюджет — это средства украинских граждан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львовской области трое мужчин отсудили более полумиллиона гривен из госбюджета за сфальсифицированное против них уголовное дело. При этом ни один из сотрудников прокуратуры и бывшей милиции так и не был привлечен к ответственности за фальсификацию уголовного дела.

Между тем недавно в Тернополе пенсионер отсудил у водителя маршрутки 15 тысяч гривен за хамство. Молодой маршрутчик не дал 88 -летнему инвалиду второй группы, кандидату технических наук Ивану Денисенко выйти на нужной остановке.

А во Львове компенсацию за обман отсудили у туроператора.

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