Кремль не может договориться с Порошенко о капитуляции Украины, — Марчук

Политика

Российские власти не могут договориться с президентом Петром Порошенко о капитуляции Украины и сдаче временно оккупированных территорий. Об этом в эфире «Прямого» рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

«Россия знает, что Порошенко стоит твердо и имеет поддержку международной коалиции, общества, несмотря на то, что есть те, кто его критикует. Очевидно, что Россию это не устраивает: они знают, какой будет линия во второй каденции президента Порошенко. А надежды на то, что кто-то другой — Юлия Владимировна или кто-то еще — может якобы на каких-либо условиях капитуляции договориться, так это просто, как я понимаю, никакому политику не удастся пойти на условия с Россией», — заявил он.

Напомним, что Петр Порошенко во время выступления на Совете регионального развития в Черновицкой области раскритиковал визит кандидата в президенты Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию, где они провели встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Также глава государства подчеркнул, что президента Российской Федерации Владимира Путина категорически не устраивает результат выборов, который продолжит курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

А народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что действия кандидатов в президенты Юрия Бойко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского вписываются в план Российской Федерации по выборам в Украине.

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