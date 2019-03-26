Когда Британия выйдет из ЕС и выйдет ли вообще: все сценарии Brexit

Мир

Вечером 25 марта Палата общин британского парламента приняла решение провести в ближайшие дни серию голосований по альтернативным путям выхода Великобритании из Евросоюза. «За» проголосовали 329 депутатов, «против» — 302 парламентария. Таким образом, парламент значительно повысил свою роль в вопросе Brexit, что крайне не нравится правительству Терезы Мэй. Уже 27 марта Палата общин намерена рассмотреть несколько вариантов выхода из кризиса в связи с Brexit. Обсуждаются три основных возможности: так называемый «мягкий развод», который обеспечит более тесную связь с Евросоюзом, чем того хотят сторонники Brexit, проведение повторного референдума, отзыв заявления о выходе из состава ЕС.

Примечательно, что ни одно из этих решений не станет обязательным для правительства. Голосование в Палате общин должно помочь определить, за какой путь выступает парламентское большинство. Тем не менее, считают британские СМИ, Мэй придется считаться с результатами голосования.

Сразу после вечернего заседания Палаты общин три члена британского правительства подали в отставку. Парламентский заместитель министра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон объявил в Twitter, что уходит со своего поста, обвинив кабинет в том, что он «играет в рулетку с судьбой населения». Ушли в отставку замминистра иностранных дел Алистер Берт и парламентский замминистра здравоохранения Стив Брайн.

В воскресенье, 24 марта, все британские газеты опубликовали информацию о том, что в правительстве созрел заговор против Мэй. Не менее 11 членов кабинета настаивают на немедленной отставке премьер-министра во имя спасения Brexit. Временно бразды правления могут взять в руки либо заместитель Мэй Дэвид Лидингтон, либо министр окружающей среды Майкл Гоув или министр иностранных дел Джереми Хант.

«Заговорщики» были уверены, что отставка Мэй поможет переубедить часть обозленных на нее депутатов, и Палата общин все-таки примет договор с ЕС об условиях Brexit. И тогда выход из ЕС состоится 22 мая на условиях, давно согласованных с Брюсселем. Однако уже 25 марта стало ясно, что даже отставка Мэй не позволит сплотить депутатов.

Возможно, на них произвел впечатление субботний марш противников Brexit в Лондоне. В акции приняли участие более миллиона человек. Кроме того, более 5 миллионов британцев поставили свои подписи под петицией за отмену выхода королевства из состава ЕС. Такой массовой поддержки британская история еще не знала.

Называются следующие сценарии дальнейшего развития событий. Наиболее вероятным после всего, что произошло за последние дни, видится неконтролируемый Brexit. Британия выходит из состав ЕС без какого-либо договора о будущих отношениях. Напомним, Брюссель предоставил Лондону короткую отсрочку, и теперь такой жесткий вариант может произойти не 29 марта, а 12 апреля. В Палате общин открыто поддерживают неконтролируемый Brexit более 100 депутатов.

Второй вариант — британский парламент все же одобряет соглашение о выходе, которое уже дважды отвергал. В этом случае Brexit будет организованным и произойдет 22 мая. Этот день станет началом длительного переходного периода, во время которого Британия будет обязана соблюдать все законы и решения ЕС, но голосовать за их принятие уже не сможет. Кроме того, королевство будет продолжать платить обязательные взносы в общеевропейскую казну. Но организованный выход позволит сохранить экономические связи. Во время переходного периода будут подписаны новые договоры, регламентирующие все аспекты отношений между Британией и странами ЕС. Этот вариант пддерживает Тереза Мэй и около 200 депутатов-консерваторов Палаты общин. Но их голосов недостаточно, поскольку в нижней палате британского парламента 639 мест.

Третий вариант — это Brexit на более мягких условиях, которые предполагают гораздо более тесную интеграцию страны в экономическое пространство ЕС. Британия сохранит доступ к единому рынку Евросоюза. Не будут введены какие-либо ограничения на миграцию из ЕС. «Мягкий» Brexit поддерживают руководство лейбористов и небольшая часть консерваторов. Если 27 марта парламент примет решение о таком «разводе», Лондон должен будет просить Брюссель о новой отсрочке, более длительной, которая позволит британскому правительству (и это уже не кабинет Терезы Мэй) подготовить новый проект соглашения.

Четвертый вариант — роспуск Палаты общин и проведение внеочередных парламентских выборов. Это тоже подразумевает просьбу о длительной отсрочке. Такой сценарий поддерживают лейбористы. Для них — это реальный шанс выиграть выборы и отобрать власть у консерваторов. Тори, конечно, категорически против досрочных выборов.

Пятый вариант подразумевает проведение повторного референдума по Brexit. Его поддерживают все противники выхода Британии из Евросоюза. Это все малые оппозиционные партии и около 100 депутатов от лейбористов и консерваторов вместе взятых.

И последний вариант представляется самым простым — нужно просто отозвать заявление о выходе. Пока право на это есть только у правительства. Но Тереза Мэй даже не допускает такой возможности. Она считает, что ее кабинет должен выполнить волю избирателей, высказанную ими на референдуме 2016 года.

Пока британцы разбираются с проблемами, которые они же сами успешно создали, Европейский Союз завершил подготовку на случай «жесткого» Brexit. Об этом 25 марта официально заявила Еврокомиссия. В распространенном ею сообщении подчеркивается, что такой сценарий весьма нежелателен, но все более реалистичен. Поэтому Еврокомиссия обозначила меры в 13 ключевых областях, в частности, в сфере правил воздушного и наземного транспорта, прав на рыбную ловлю и банковской сфере. Эти меры помогут снизить ущерб от неконтролируемого Brexit, но не предотвратят в целом его нанесение.

Пока Еврокомиссия предлагает европейским гражданам и представителям всех видов бизнеса ознакомиться с предполагаемыми последствиями выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения и соответствующими мерами, разработанными в целях подготовки к такому сценарию.

Если Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения, то оно автоматически лишится каких-либо переходных механизмов. После этого к Великобритании перестанут применяться законы ЕС, что приведет к значительным проблемам для граждан и бизнеса. В частности, ожидаются длительные задержки в загруженных пунктах перехода через границу, таких как порты и Евротоннель. Британские подданные, приезжающие в ЕС, будут ограничены правом 90-дневного пребывания и подвергнутся более строгому паспортному контролю. Им будут ставить отметки в паспортах как при въезде на территорию ЕС, так и при выезде. Это позволит контролировать срок их пребывания в странах ЕС. Но так будет происходить при том условии, что Великобритания согласится на такие же меры по отношению к гражданам Евросоюза. Если Лондон откажется, для британцев введут визовый режим.

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